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22 октября, 20:56

Культура

Путин поздравил Машкова с переизбранием на пост председателя Союза театральных деятелей РФ

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Владимира Машкова с переизбранием на должность председателя Союза театральных деятелей России.

Российский лидер отметил огромную заслугу руководителей общества: за последние 100 лет организацию возглавляли только пять человек.

"Это Александра Александровна Яблочкина, Михаил Иванович Царев, Михаил Александрович Ульянов, Александр Александрович Калягин и недавно совсем вставший у руля Владимир Львович Машков", – сказал президент РФ на съезде Союза театральных деятелей.

Все они, по словам Путина, известные и любимые народом артисты.

В свою очередь, Машков вручил главе государства знак Российского театрального общества, восстановленный по образцу исторического жетона Общества взаимного вспоможения русских артистов 1876 года. Российский лидер с юмором отреагировал на награду.

"В начале выступления было записано – "коллеги, друзья". Ну, я "коллеги" вычеркнул, думаю – ну, неправильно еще поймут <...> Но теперь, после этой награды, хочу сказать: хорошего вечера, дорогие коллеги! Поздравляю!" – сказал Машков.

Путин также вручил Российскому театральному обществу орден "За заслуги в культуре и искусстве".

Президент России в рамках своего выступления на съезде Союза театральных деятелей также заявил, что российский театр задает импульсы многим видам искусства. Среди этих достоинств, по его мнению, прямой контакт со зрителями, который вызывает чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля.

Путин отметил, что театр в РФ постоянно развивался, соединяя в себе все виды искусства – литературу, музыку, живопись и танец. В стране почитают и любят театр, к его голосу прислушиваются, ему доверяют. Кроме того, в стране гордятся прославленными актерами, режиссерами, драматургами и художниками.

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