"Мосбилет" приглашает на спектакль "12" с участием Никиты Михалкова

Фото: Мастерская "12" Никиты Михалкова

"Мосбилет" приглашает москвичей и гостей столицы на спектакль "12" с участием Никиты Михалкова, Николая Бурляева, Георгия Перадзе, Владимира Долинского и Сергея Степанченко и других актеров, передал портал мэра и правительства столицы.

Постановка состоится 4 ноября в "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Действие разворачивается в школьном спортзале, где 12 присяжных решают судьбу 18-летнего чеченского юноши Умара. Его обвиняют в убийстве приемного отца – русского офицера.

Одиннадцать участников заседания склонны признать подсудимого виновным, однако двенадцатый присяжный не считает выводы очевидными и просит коллег внимательнее изучить обстоятельства. Его позиция запускает напряженный спор, в ходе которого каждому приходится оценивать не только улики, но и собственные убеждения.

Постепенно обсуждение виновности молодого человека перерастает в разговор о справедливости, предубеждениях и личной ответственности. Аргументы героев раскрывают их характеры, жизненный опыт и отношение к окружающим. Постановка ставит вопрос, можно ли вынести справедливый вердикт, не попытавшись понять другого человека.

Спектакль Михалкова поднимает темы свободы, сострадания и готовности помочь человеку в беде. В центре – нравственный выбор между формальным следованием правилам и способностью увидеть за обстоятельствами дела живого человека.

История напоминает, что поспешное осуждение проще, чем попытка разобраться. Для последнего нужно выслушать чужие доводы и допустить пересмотр собственной позиции. Режиссер стремился к тому, чтобы публика не оставалась сторонним наблюдателем, а оказывалась внутри разговора: вопросы, возникающие на сцене, адресованы залу.

По словам Михалкова, спектакль "12" – это разговор о том, насколько человек способен услышать другого, ведь судить всегда легче, чем пытаться понять.

"Если после спектакля человек выходит из зала с мыслью о том, что милосердие, сострадание и ответственность не могут быть чужой проблемой, значит, мы не зря выходим на сцену", – добавил он.

В свою очередь, Бурляев назвал постановку важным примером сохранения традиций реалистического психологического театра. По его словам, глубокая драматургия и режиссерская работа помогают раскрыть характеры и делают историю актуальной для современного зрителя.

Замысел спектакля связан с давним интересом Михалкова к истории о 12 присяжных. Еще во время учебы в Щукинском училище он вместе с Бурляевым работал над постановкой по американской версии – драме "12 разгневанных мужчин". Спустя время режиссер вернулся к этой теме и создал собственную, русскую пьесу.

При этом от первоначального варианта сохранились число 12 и основной конфликт. В остальном история получила самостоятельное развитие и стала размышлением о человеческих характерах, нравственном выборе и способности человека противостоять большинству.

"Эту пьесу, безусловно, будут ставить и другие театры. А сам спектакль – пример удивительной, совершенно феноменальной режиссуры", – подчеркнул Бурляев.

Для самого артиста участие в "12" стало возвращением на сцену после долгого перерыва. Режиссер предложил ему образ внешне неприметного, почти бесцветного человека. Сначала артисту было трудно принять такое решение: он привык к иным актерским задачам. Позже он увидел, что в кажущейся незащищенности персонажа скрыта внутренняя сила.

Его герой не стремится привлекать внимание и не ищет расположения окружающих – он просто не готов согласиться с недостаточно обоснованным решением. Такая позиция близка актеру: в его жизни были ситуации, когда он выступал против общего мнения, понимая возможные последствия для профессиональной деятельности.

Самым сложным этапом работы Бурляев называет первый монолог. Режиссер предложил актеру действовать на грани физических и эмоциональных возможностей, а после начального эпизода ему еще несколько часов нужно оставаться на сцене.

Подобные нагрузки требуют концентрации и сил: прежде артисту не приходилось воплощать такие состояния ни в театре, ни в кино. Постепенно трудность перешла в интерес к образу – прежде всего к противоречию между уязвимостью героя и его внутренней непоколебимостью.

Важную роль играет доверие к режиссеру. После одного из спектаклей Михалков высоко оценил исполнение Бурляева и сказал, что актер превзошел себя.

"Я себя не превзошел. Я буду играть все лучше и лучше", – ответил артист.

От зала актеров отделяет специальная сетка, поэтому публику они видят не так, как зрители – сцену. Бурляев говорит, что не ориентируется на аплодисменты, смех или желание понравиться: для него важнее творческий диалог с режиссером и точность образа.

Финальная реакция зала иногда становится особым моментом. На гастролях в Екатеринбурге спектакль показали в огромном зале выставочного центра во время пандемии. Артисты не знали, сколько человек их смотрит, а на поклонах увидели, как пять тысяч зрителей поднялись с мест.

Особенно показательны, по словам актера, отзывы людей, которые во время действия чувствовали себя не зрителями, а участниками. Бурляев выступает за сохранение постановки в виде фильма: записи репетиций, по его мнению, представляют большую ценность для будущего театрального искусства.

Перадзе исполняет роль присяжного-грузина. По его словам, спектакль ценен тем, что это постановка Михалкова. В ней каждый зритель сможет найти то, что его тронет. В его роли особое место занимают движение, танец и физическое взаимодействие с партнерами.

Особенно напряженным для Перадзе становится второй акт. В одном из ключевых эпизодов его герой взаимодействует с персонажем Игоря Сергеева. Сцена требует большой физической и эмоциональной отдачи: многое передается не словами, а пластикой, движениями и напряжением тела.

Подготовка начинается задолго до выхода на сцену: актер разминается, растягивается, отрабатывает движения и трюки с реквизитом. Важно не только технически точно выполнить каждый элемент, но и сохранить внутреннюю логику персонажа, передать внешне то, что происходит у него внутри.

Со временем сложность уступает место интересу и азарту – каждый показ дает возможность искать новые интонации и оттенки, а работа с партнерами помогает сохранять живое взаимодействие.

Перадзе особенно ценит возможность играть рядом с Михалковым, Бурляевым, Долинским и Степанченко. Для него это не только профессиональный опыт, но и общение с артистами, чьи истории, наблюдения и отношение к профессии становятся частью общей театральной жизни.

По мнению Перадзе, постановка может открываться зрителю с новой стороны при каждом просмотре. Даже знакомый монолог способен прозвучать иначе, а внимание неожиданно переключается на другого героя. Иногда смысл сцены становится особенно близким из-за событий в жизни самого зрителя.

При повторном просмотре заметны детали, прежде остававшиеся в стороне: жесты, взгляды и реакции персонажей, которые в конкретный момент не участвуют в разговоре. Их молчание тоже становится частью истории и помогает увидеть развитие конфликта.

Актер считает, что "12" подходит для семейного посещения. Поднятые темы помогают говорить с детьми о нравственном выборе, умении сопереживать и готовности выслушать человека с другими взглядами. Важно не только посмотреть спектакль, но и обсудить после него поступки героев, их сомнения и решения.

Особую роль в постановке играет финальный танец с участием детского ансамбля "Амцабз" под руководством Лаши Марыхубы. Пластический эпизод дополняет драматическое действие и становится частью эмоционального завершения истории.

Бурляев и Перадзе сходятся в том, что главная сила постановки – в способности вовлечь публику в происходящее. Зритель не просто наблюдает за спором 12 присяжных, а вместе с ними проходит путь сомнений, размышлений и принятия решения.

История напоминает, что за любым вердиктом стоит человеческая судьба, а стремление к справедливости требует готовности услышать разные точки зрения. Иногда для этого необходимо усомниться в собственной правоте, отказаться от поспешных выводов и признать, что обстоятельства могут быть сложнее, чем кажутся на первый взгляд.

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