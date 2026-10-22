Фото: Москва 24/Никита Симонов

В центре Москвы перекрыты несколько улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

По данным ведомства, движение временно закрыто на Тверской улице по направлению в центр, на Большом Каменном мосту и на съезде с Никитского бульвара на улицу Новый Арбат, на улице Знаменке и Большого Путинковского переулка в районе Тверской улицы, на Кремлевской набережной.

В Дептрансе добавили, что из-за локальных ограничений средняя скорость движения может снизиться. Водителям рекомендовали перенести поездки на личных автомобилях на более позднее время – после 20:00. Также можно для передвижения по городу пересесть на метро.

Согласно данным ЦОДД, загруженность дорог в Москве оценивается в 6 баллов, а средняя скорость потока составляет 23 километра в час.

В настоящее время интенсивное движение наблюдается в центре столицы, на внутренней стороне ТТК в районе Беговой улицы, на Садовом кольце в районе Валовой улицы, на шоссе Энтузиастов по направлению в область. Свободное движение – на МКАД в районе Липкинского шоссе, на ТТК в районе Нижегородской эстакады, на Каширском шоссе.

Ранее в Москве завершилось комплексное благоустройство проезда Кадомцева в районе Ростокино. На проезжей части уложили новый асфальт площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Тротуары обновили на площади почти 500 "квадратов", а прилегающую зеленую зону привели в порядок, засеяв газоны на площади 1 тысяча "квадратов".

Кроме того, на объекте появились дополнительные опоры освещения. Работу выполнила бригада из 24 человек, также было задействовано пять единиц спецтехники.