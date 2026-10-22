Синод утвердил документ о принятии в РПЦ украинских раскольников

Фото: depositphotos/Mari1Photo

Священный синод Русской православной церкви утвердил документ, определяющий порядок присоединения к церкви людей из украинских раскольнических структур. Об этом говорится в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте РПЦ.

Документ называется "Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви". Синод постановил использовать его как руководство для священнослужителей епархий.

Необходимость в таких разъяснениях возникла из-за запросов епархий Донбасса и Новороссии. Им требовались инструкции на случай обращения людей, находящихся в украинских раскольнических группах, с просьбой о переходе в Русскую церковь.

Ранее сообщалось, что Россия намерена поднять в ООН тему пропавших на Украине православных священнослужителей. Согласно докладу, опубликованному МИД РФ в августе 2026 года, за последние полтора года без вести пропали не менее 21 священнослужителя.

Кроме того, российская сторона ожидает более активной реакции Ватикана на доклад министерства. Отмечалось, что Ватикан осведомлен о давлении, которое Киев оказывает на Украинскую православную церковь.