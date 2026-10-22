Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 21:01

Общество

Синод утвердил документ о принятии в РПЦ украинских раскольников

Фото: depositphotos/Mari1Photo

Священный синод Русской православной церкви утвердил документ, определяющий порядок присоединения к церкви людей из украинских раскольнических структур. Об этом говорится в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте РПЦ.

Документ называется "Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви". Синод постановил использовать его как руководство для священнослужителей епархий.

Необходимость в таких разъяснениях возникла из-за запросов епархий Донбасса и Новороссии. Им требовались инструкции на случай обращения людей, находящихся в украинских раскольнических группах, с просьбой о переходе в Русскую церковь.

Ранее сообщалось, что Россия намерена поднять в ООН тему пропавших на Украине православных священнослужителей. Согласно докладу, опубликованному МИД РФ в августе 2026 года, за последние полтора года без вести пропали не менее 21 священнослужителя.

Кроме того, российская сторона ожидает более активной реакции Ватикана на доклад министерства. Отмечалось, что Ватикан осведомлен о давлении, которое Киев оказывает на Украинскую православную церковь.

Читайте также


религияобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика