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22 октября, 19:12

Происшествия

Напавший на полицейских в Гольянове мужчина получил пожизненный срок

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы" (Шеравган Кунджумов внесен в перечень террористов и экстремистов)

Московский городской суд признал 26-летнего Шеравгана Кунджумова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) виновным в посягательстве на жизнь сотрудников полиции в районе Гольяново и назначил ему пожизненное лишение свободы. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба суда.

Отбывать наказание осужденный будет в два этапа: первые пять лет – в тюрьме, остаток срока – в исправительной колонии особого режима. Дело рассмотрели по статье 317 УК РФ.

По версии следствия, 27 августа 2025 года молодой человек у автозаправочной станции на Щелковском шоссе бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД, а затем напал с ножом на сотрудников, прибывших пресекать его действия. В результате происшествия никто не пострадал.

Суд также удовлетворил гражданские иски трех потерпевших. В пользу каждого из них с осужденного взыщут по 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ход расследования этого дела взял под личный контроль глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Ранее в Самарской области 18-летний пешеход в ходе дорожного конфликта зарезал 46-летнего водителя. Отмечалось, что погибший – бывший сотрудник полиции, который вышел на пенсию. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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