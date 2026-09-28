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28 сентября, 15:57

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LA Times: в США подозреваемый откусил у собаки полицейских часть уха

В США подозреваемый откусил у собаки полицейских часть уха

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Redondo Beach Police Department

В американском штате Калифорния мужчина укусил собаку полицейских и оторвал ей часть уха. Об этом сообщила Los Angeles Times (LA Times).

По данным издания, подозреваемый закрылся в одном из домов, после чего на место прибыли сотрудники спецназа. Для задержания мужчины внутрь направили служебного пса по кличке Ваутер.

Однако во время схватки подозреваемый укусил собаку за ухо и оторвал небольшой фрагмент возле кончика. Пострадавшее животное доставили в специализированную ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. На собаку надели защитный ветеринарный воротник.

Сейчас Ваутера временно отстранили от службы, он восстанавливается. При этом в полиции не рассказали, в чем именно подозревается мужчина и предъявят ли ему дополнительные обвинения за нападение на служебную собаку.

Ранее краб с ножом напал на жителя Флориды и его собаку. Видео с нападением стало вирусным в Сети. На нем видно, как собака подходит к ракообразному и начинает обнюхивать его. Краб в ответ размахивает предметом, похожим на лезвие. Хозяин пса вмешивается и с трудом отбрасывает нападающего в сторону.

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