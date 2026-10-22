Эксперт Акатьев: начинающим рыбакам стоит брать самую дешевую удочку и недорогую леску

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Рыбалка – то, чем можно заниматься свободно и недорого. Начинающим рыбакам не следует брать самые дорогие и новомодные снасти, нужно начинать с простого: самая дешевая удочка, недорогая леска, мормышки, поплавки. Об этом Москве 24 рассказал председатель Общественной организации рыбаков России "Рыбацкий комитет" Михаил Акатьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что москвичи тратят на удочки до 500 тысяч рублей из-за тренда на рыбалку. Спрос на спиннинги, снасти и насадки тоже вырос на 50–100%. Стоимость комплекта зависит от запросов рыболовов – цена базового набора новичка составляет 8–15 тысяч рублей.

Если захотелось порыбачить в Москве-реке, то это обойдется в 300–500 тысяч рублей. В программу входят спиннинг, оснастка, прикормка, спецкостюм и удобный стул для длительных посиделок в ожидании поклева.



Михаил Акатьев председатель Общественной организации рыбаков России "Рыбацкий комитет" Единственное, чему надо уделить внимание, – экипировке: чтобы было тепло, удобно и комфортно. Для этого существуют палатки, обогреватели – выбор широчайший, можно задать вопросы продавцам – они помогут все подобрать.

По словам Акатьева, экипироваться к любительской рыбалке сейчас стало намного проще, поскольку в любом специализированном магазине можно найти весь ассортимент товаров. Он также обратил внимание, что в Подмосковье существуют искусственные водоемы, на которых предприниматели выпускают несвойственную для региона рыбу – например форель. Для рыбалки там необходимо получить разрешение и лицензию, оплатив стоимость рыбы и саму услугу.

Эксперт предупредил, что цена такой услуги может начинаться от 5–10 тысяч и заканчиваться цифрой с несколькими нулями. Однако основные реки и водоемы Москвы и Подмосковья по-прежнему остаются общедоступными, на них спокойно можно рыбачить.

Акатьев уточнил, что на реках необходимо быть очень осторожным, потому что толщина льда всегда меньше, чем на озере: водоем стоит спокойно, и лед промерзает в толще, а течение реки размывает корку.

Перед рыбалкой также рекомендуется лучше узнать статус водоема и посоветоваться со старшими товарищами, чтобы убедиться, что это не охранная зона и сейчас подходящий сезон. Идти на первую рыбалку тоже стоит с кем-то более опытным, тем, кто знает места, а зимой понимает, где в реке можно просверлить лунку. Знать водоем – одно из искусств, которым владеет рыбак, подчеркнул председатель организации.



Михаил Акатьев председатель Общественной организации рыбаков России "Рыбацкий комитет" Здесь ходят не за добычей, а за ощущениями и удовольствием. С самого начала не рекомендую идти на форель: там снасти совсем другие, способы ловли тоже. Чтобы просто посидеть на рыбалке, достаточно обычной реки, обычного окуня, красноперки, которая водится в большом количестве в реках Москвы и Подмосковья.

Акатьев посоветовал новичкам начинать с наименьшего, обучаться, а также стараться понять повадки рыбы и где она находится. Сейчас в интернете и в книгах содержится очень много информации о том, где и как ловить рыбу, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в октябре спрос на платные водоемы для ловли форели в России увеличился в среднем на 40%. Представители рыбных хозяйств связывают рост интереса с сезонностью и высокой стоимостью красной икры.

Стоимость такой рыбалки составляет от 2,5 до 5,5 тысячи рублей в зависимости от выбранного тарифа. На отдельных площадках количество выловленной рыбы не ограничивают. Сейчас килограмм деликатеса обходится примерно в 20 тысяч рублей, а отдельные виды стоят еще дороже.