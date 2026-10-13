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13 октября, 10:07

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SHOT: россияне стали чаще ездить на платную рыбалку ради красной икры

Россияне стали чаще ездить на платную рыбалку ради красной икры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В октябре спрос на платные водоемы для ловли форели в России увеличился в среднем на 40%. Представители рыбных хозяйств связывают рост интереса с сезонностью и высокой стоимостью красной икры, сообщает канал "SHOT ПРОВЕРКА" в мессенджере МАХ.

Сейчас килограмм деликатеса обходится примерно в 20 тысяч рублей, а отдельные виды стоят еще дороже. На этом фоне некоторые рыбаки рассматривают платный выезд на водоем как возможность совместить отдых с экономией на покупке икры.

Стоимость такой рыбалки составляет от 2,5 до 5,5 тысячи рублей в зависимости от выбранного тарифа. На отдельных площадках количество выловленной рыбы не ограничивают. Посетители могут забрать пойманную форель домой, а при удаче – получить самку с икрой и засолить ее самостоятельно.

В рыбных хозяйствах предположили, что в ноябре и декабре спрос может вырасти еще примерно на 20%. В этот период у форели созревает икра, поэтому вероятность поймать рыбу с икрой повышается.

Ранее сообщалось, что к Новому году красная икра в России может подорожать до 30–40 тысяч рублей за килограмм. В конце прошлого года ее стоимость составляла около 7 тысяч рублей. Среди причин возможного дефицита называли появление акул в акватории Тихого океана после потепления воды, а также климатические изменения, повлиявшие на миграцию лосося.

По данным руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, в 2026 году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,4 тысячи тонн – в 3,5 раза меньше, чем годом ранее.

Красная икра может подорожать к новогодним праздникам в России

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