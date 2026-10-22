Юрист Конышев: за незаконную рыбалку в столичных водоемах грозит штраф до 5 тыс руб

Жители столицы тратят сотни тысяч на увлечение рыбалкой, утверждают СМИ. Из чего складываются такие расходы и что можно поймать в московских водоемах, расскажем в нашем материале.

Рыбалка "под ключ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи все больше увлекаются рыбалкой: по данным телеграм-канала Mash Money, продажи спиннингов, снастей и насадок выросли на 50–100%. Также в столице покупают не только снаряжение, но и камуфляжную одежду.



Расходы зависят от запросов рыболова. По данным СМИ, новичку базовый набор обойдется в 8–15 тысяч рублей, тогда как продвинутый комплект (спиннинг, оснастка, прикормка, специальный костюм и удобный стул) стоит 300–500 тысяч. Отдельная статья затрат – доступ к хорошим местам: наводка на сильный клев может стоить от 500 рублей до 15 тысяч.



При этом на столичном рынке есть услуги рыбалки "под ключ", за что просят до 2 миллионов рублей. Клиент получает полное обслуживание – палатку, снасти, ружье и прочее, – а дичь и рыбу за него выслеживают и добывают. Самые дорогие туры (300–500 тысяч рублей с человека) также включают баню, услуги шеф-поваров и доставку вертолетом в труднодоступные места.



Ранее эксперты рассказали Москве 24, что в столичных водоемах можно поймать прежде всего так называемый джентльменский набор – плотву, окуня и щуку. Окунь обычно попадается некрупный, около 100–150 граммов, но встречаются экземпляры до 1,5 килограмма. Плотва чаще весит 150–200 граммов, иногда – 300–400.



Щука отличается большим разбросом по весу: от 1 килограмма до 16, а порой и 20 килограммов. Самый крупный возможный трофей – сом: в реке он способен вырасти до 40–60, а в отдельных случаях и до 100 килограммов, отметили специалисты.

Ловить по правилам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Захаров Игорь

Рыбалка увлекает многих, потому что ею можно заниматься недорого и без особых ограничений, рассказал Москве 24 председатель Общественной организации рыбаков России "Рыбацкий комитет" Михаил Акатьев.

"Детям нравится инстинкт добытчика, особенно у мальчика он формируется с ранних лет. Поймать что-то, тут же пожарить или сварить на костре – это самые приятные минуты в жизни многих", – добавил он.

По словам эксперта, экипироваться к любительской рыбалке сейчас намного проще. Весь спектр необходимого оборудования можно найти в любом специализированном магазине.

"Для начала рекомендую не хвататься за самые дорогие и новомодные снасти, например удочку-автомат, которая подсекает самостоятельно, так как она запрещена к использованию. Начинать следует с простого: самая дешевая удочка, недорогая леска, мормышки, поплавки", – рассказал эксперт.

Также специалист посоветовал уделить внимание экипировке, чтобы на отдыхе было тепло и комфортно. Для лучшего выбора новичкам стоит обратиться к консультантам в магазине.



"В Подмосковье есть ряд искусственных водоемов, на которых предприниматели выпускают несвойственную для региона рыбу, например форель. Рыбачить там можно, только получив разрешение и лицензию, оплатив стоимость рыбы и саму услугу. Это удовольствие может начинаться от 5–10 тысяч и заканчиваться цифрой с несколькими нулями", – уточнил Акатьев.





Михаил Акатьев председатель Общественной организации рыбаков России "Рыбацкий комитет" Основные реки и водоемы Москвы и Подмосковья являются общедоступными, на них спокойно можно рыбачить. Единственное, зимой на реках надо быть очень аккуратным: озеро стоит спокойно, и лед промерзает в толще, а течение реки размывает корку.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Также перед рыбалкой лучше узнать статус водоема и посоветоваться с опытными рыбаками, чтобы убедиться, что это не охранная зона и сейчас подходящий сезон.

"Лучше идти на первую рыбалку с кем-то из опытных людей, которые знают места, а зимой понимают, где в реке просверлить лунку. Знать водоем – одно из искусств, которым владеет рыбак. При этом набирает популярность метод "поймал – отпусти": рыбу не забирают с собой, а после поимки с наименьшими повреждениями выпускают обратно. Здесь ходят не за добычей, а за ощущениями и удовольствием", – добавил специалист.

Начинающим Акатьев не рекомендовал идти на форель, так как для ее добычи требуется особая экипировка и техника. Для простой рыбалки хватит обычной реки и таких распространенных в водоемах Москвы и Подмосковья видов, как окунь или красноперка. Осваивать дело лучше постепенно: учиться и разбираться в поведении рыбы и местах ее обитания, заключил эксперт.

В то же время адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев рассказал Москве 24, что в России существует федеральный закон о любительском рыболовстве.

"Согласно ему, на водных объектах общего пользования – а это все находящиеся в государственной собственности – граждане имеют право рыбачить абсолютно свободно. К ним относятся реки, озера, водохранилища и так далее", – пояснил он.

Однако есть места, где ловля запрещена. К ним относятся особо охраняемые природные территории, в том числе заповедники и национальные парки. Также это земли Министерства обороны – специальные участки, которые граничат с водоохранной зоной и находятся в собственности ведомства.





Андрей Конышев адвокат, юрист по уголовным делам За такие нарушения предусмотрен штраф по статье 8.37 КоАП РФ, для граждан он составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Кроме того, инспектор может назначить дополнительное наказание – конфискацию незаконных орудий лова.

В таком случае все, на что граждане тратят деньги, – удочки, лодки, сети, специальные снасти, моторы – должны будут изъять, заключил Конышев.

