16 октября, 09:19Политика
В Госдуме предложили запретить рыбалку на Патриарших прудах
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуме предложили официально запретить ловлю рыбы на Патриарших прудах и в других небольших водоемах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Виталия Милонова.
"На Патриках ловить рыбу нельзя, потому что это маленький водоемчик, и надо быть полнейшим уродцем, чтобы там ловить рыбу, там ее мало", – заявил парламентарий.
Комментируя случай с пострадавшим на прудах лебедем, Милонов добавил, что немногочисленную рыбу также следует оставить птицам. Он считает необходимым закрепить запрет официально и распространить его на другие малые водоемы.
Ранее Милонов выступил против инициативы юриста Валерии Рытвиной ввести уголовное наказание за использование выражения "разведенка с прицепом" в отношении одиноких матерей. Рытвина предложила приравнять эту фразу к унижению человеческого достоинства.
Милонов заявил, что подобные высказывания не должны становиться поводом для уголовного преследования, а обсуждение инициативы в парламенте возможно, если кто-то из депутатов поддержит ее и внесет соответствующий законопроект.
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