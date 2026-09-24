Депутат Милонов осудил Тимати за покупку Bugatti за 500 млн рублей

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) за приобретение суперкара Bugatti W16 Mistral за 500 миллионов рублей, сообщает "Газета.ру".

"Я считаю, что этот поступок глубоко безнравственный в нынешней ситуации. Я не хочу его так называть, но он ведет себя как папуас, который охотится за золотым кольцом в нос. Не тем надо хвастаться", – заявил он.

Парламентарий отметил, что покупка столь дорогого автомобиля неуместна в условиях серьезных экономических санкций и проведения спецоперации.

"Я не считаю, что он не настолько уж плохой, что только Bugatti за полмиллиарда может его скрасить. Будет прикольно, если Bugatti сломается и будет стоять в гараже. И все, понты будут стоять в гараже и гнить", – добавил Милонов.

Депутат также отметил, что Тимати, увлеченный коллекционированием дорогих автомобилей, следует американским трендам. По мнению Милонова, рэпер не чувствует идентичности российской нации, поэтому и копирует западные манеры.

Парламентарий также поинтересовался, откуда у Тимати средства на такие дорогостоящие покупки. Он призвал общественность проявить интерес к этому вопросу.

О том, что Тимати приобрел Bugatti W16 Mistral, стало известно 24 сентября. Авто стоимостью около 500 миллионов рублей ввезли в Россию из Европы через Киргизию. Утильсбор составил 244 миллиона рублей.

Всего таких машин выпущено 99. Производство завершилось в июле 2026 года, в связи с чем каждый экземпляр уже стал коллекционным. Отмечалось, что для России это особенно редкий автомобиль, поскольку последний раз новый Bugatti ставили на учет в стране в 2013 году.