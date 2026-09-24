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24 сентября, 14:43

Общество

Милонов не поддержал идею вводить наказание за выражение "разведенка с прицепом"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что употребление выражения "разведенка с прицепом" в отношении одиноких матерей не должно становиться поводом для уголовного преследования, сообщает Агентство "Москва".

Поводом для комментария стала инициатива юриста Валерии Рытвиной ввести уголовное наказание за эту фразу, приравняв ее использование к унижению человеческого достоинства.

Милонов отметил, что в русском языке и современной культуре хватает неприличных выражений, которыми описывают не только матерей, воспитывающих детей без партнера, но и мужчин, чья личная жизнь не сложилась. По его мнению, подобное бескультурное поведение вряд ли должно регулироваться Уголовным кодексом.

Депутат добавил, что вопрос может стать темой для парламентского обсуждения, если кто-либо из его коллег поддержит предложение и внесет соответствующий законопроект. Пока же Милонов назвал инициативу "легким пиаром на теме занятия одной радикальной позиции".

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что Рытвина рассказывает о своем предложении, фотографируясь на фоне таблички Госдумы. По словам Милонова, это может создать у публики ошибочное впечатление, будто инициатива уже рассматривается в парламенте, хотя на самом деле это не так.

Ранее Милонов заявил, что специализированные алкогольные магазины не должны продавать сладости, лимонады и другие товары, способные привлечь детей. По его мнению, это может приучать несовершеннолетних к алкогольной среде.

Депутат также предложил отделять алкогольные отделы в обычных магазинах от остальных торговых зон и оборудовать для них отдельный вход. Общественная инициатива о запрете продажи в алкомаркетах кондитерских изделий, мороженого, газированных напитков и игрушек сейчас проходит голосование на сайте Российской общественной инициативы.

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