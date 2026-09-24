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24 сентября, 16:23

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TASR: прокуратура Словакии подтвердила законность дарения военной техники Украине

Прокуратура Словакии подтвердила законность дарения военной техники Украине

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Генеральная прокуратура Словакии не выявила признаков преступления в решении прежнего правительства безвозмездно передать Украине военную технику. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

Таким образом, надзорное ведомство признало действия бывших властей законными. Проверки добивались представители нынешнего кабмина.

В начале 2026 года словацкие СМИ писали, что дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитного ракетного комплекса С-300 после 24 февраля 2022 года были закрыты. Тогда прокуратура объяснила, что срок службы техники подходил к концу, а ее передача не нанесла бы ущерба государству. Премьер-министр страны Роберт Фицо назвал такой подход политически мотивированным.

В феврале вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что страна не будет оказывать Украине военную помощь из государственных запасов. При этом Братислава поддерживает гуманитарную помощь Киеву и дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Также в июне Фицо выступил против передачи Украине современных западных вооружений и технологий, заявив, что ими на украинской территории управляют иностранные военные специалисты. Он предупредил, что дальнейшее применение такого оружия против России может привести к ответному удару, и призвал к диалогу с Москвой.

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