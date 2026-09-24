Представитель Дмитриева назвал фейком трехсторонние переговоры с Украиной в США

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Трехсторонние встречи с участием России, США и Украины в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут. Об этом сообщил представитель спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, передает его телеграм-канал.

Он назвал фейком публикации украинских СМИ о якобы готовящейся встрече делегаций трех стран в американском городе.

Предложение провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта прозвучало в конце августа, когда директор ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву. Однако в Кремле заявили, что сообщения об этом могут быть недостоверными, поскольку СМИ публикуют "утки".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом для мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом именно Киев не желает прекращать войну и не имеет достаточно гибкости для ведения переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что России и Украине нужно пойти на взаимные уступки и сократить разногласия для достижения мирного урегулирования. Также он сообщал о существенном прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. В Кремле напомнили, что условия России для остановки конфликта остаются прежними и хорошо известны.

Зять президента США Джаред Кушнер сообщал, что самым сложным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине остается территориальный. По его словам, именно по этому вопросу позиции сторон по-прежнему расходятся.

Зеленский уточнял, что первые результаты переговоров по урегулированию украинского конфликта могут быть достигнуты к концу сентября. Однако Песков сообщил, что Москва не исключает возобновления трехсторонних переговоров уже в октябре, а президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что переговоры могут начаться в 2027 году.

Власти Швейцарии выразили готовность принять новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Турция, в свою очередь, считает Стамбул подходящей площадкой для продолжения диалога по урегулированию украинского конфликта.

Однако помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Абу-Даби мог бы снова принять трехсторонние переговоры. Он также сообщил, что Путин определит главу российской делегации на трехсторонней встрече по украинскому урегулированию.

