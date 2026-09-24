Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 16:30

Политика

Медведев предложил сохранить пост спикера Госдумы за Володиным

Фото: kremlin.ru

Зампред Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил оставить Вячеслава Володина на должности спикера Государственной думы в новом созыве палаты.

Он подчеркнул, что обсуждал данный вопрос с Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить (занимать. – Прим. ред.) эту должность. Я поддерживаю это предложение", – сказал Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии "Единой России".

Партия также планирует создать в IX созыве Госдумы 35 комитетов. На должности председателей 20 из них "Единая Россия" предложит своих кандидатов.

Голосование по выборам депутатов Государственной думы IX созыва состоялось в период с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.

Официальное оглашение итогов голосования ожидается не ранее 25 сентября, однако по предварительным результатам подсчета голосов "Единая Россия" заручилась поддержкой 57,83% избирателей. На втором месте – КПРФ с результатом 13,81%, на третьем – ЛДПР (8,98%), на четвертом – "Новые люди" (7,96%).

Читайте также


политика

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика