Медведев предложил сохранить пост спикера Госдумы за Володиным

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Зампред Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил оставить Вячеслава Володина на должности спикера Государственной думы в новом созыве палаты.

Он подчеркнул, что обсуждал данный вопрос с Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить (занимать. – Прим. ред.) эту должность. Я поддерживаю это предложение", – сказал Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии "Единой России".

Партия также планирует создать в IX созыве Госдумы 35 комитетов. На должности председателей 20 из них "Единая Россия" предложит своих кандидатов.

Голосование по выборам депутатов Государственной думы IX созыва состоялось в период с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.

Официальное оглашение итогов голосования ожидается не ранее 25 сентября, однако по предварительным результатам подсчета голосов "Единая Россия" заручилась поддержкой 57,83% избирателей. На втором месте – КПРФ с результатом 13,81%, на третьем – ЛДПР (8,98%), на четвертом – "Новые люди" (7,96%).

