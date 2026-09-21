Памфилова заявила об отсутствии случаев признания недействительными итогов выборов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними кампаниях в 2026 году не зафиксировано ни одного случая признания итогов голосования недействительными. Об этом председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в информационном центре комиссии, подводя предварительные итоги прошедших выборов.

По ее словам, в Крыму и Марий Эл зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Оба инцидента сразу попали в поле зрения общественности, потому что в российской избирательной системе, которая открыта и прозрачна, все тайное моментально становится явным, подчеркнула Памфилова.

Она уточнила, что нарушители отстранены от работы и понесут достойное наказание.

"Итоги голосования, так скажем, бюллетени признаны недействительными. Ящики сразу были опломбированы, все было сделано так, как надо", – добавила глава ЦИК.

Кроме того, Памфилова рассказала, что избирательная кампания 2026 года стала самой сложной физически и морально, потрачено большое количество усилий, чтобы она состоялась достойно. Несмотря на все вызовы и угрозы, выборы прошли максимально чисто и спокойно, указала она.

Явка на выборах в Госдуму составила 59,32%. Свой голос отдали 62,6 миллиона граждан.