Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 12:02

Политика

Памфилова заявила об отсутствии случаев признания недействительными итогов выборов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними кампаниях в 2026 году не зафиксировано ни одного случая признания итогов голосования недействительными. Об этом председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в информационном центре комиссии, подводя предварительные итоги прошедших выборов.

По ее словам, в Крыму и Марий Эл зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Оба инцидента сразу попали в поле зрения общественности, потому что в российской избирательной системе, которая открыта и прозрачна, все тайное моментально становится явным, подчеркнула Памфилова.

Она уточнила, что нарушители отстранены от работы и понесут достойное наказание.

"Итоги голосования, так скажем, бюллетени признаны недействительными. Ящики сразу были опломбированы, все было сделано так, как надо", – добавила глава ЦИК.

Кроме того, Памфилова рассказала, что избирательная кампания 2026 года стала самой сложной физически и морально, потрачено большое количество усилий, чтобы она состоялась достойно. Несмотря на все вызовы и угрозы, выборы прошли максимально чисто и спокойно, указала она.

Явка на выборах в Госдуму составила 59,32%. Свой голос отдали 62,6 миллиона граждан.

Совет по правам человека не выявил нарушений, повлиявших бы на итоги выборов

Читайте также


политикавыборы2026

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика