Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой тяжелой

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Избирательная кампания 2026 года стала самой сложной физически и морально. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги голосования.

По ее словам, для всех, кто давно занимается политическими проблемами, выборы оказались очень тяжелыми. Глава ЦИК отметила, что было потрачено огромное количество усилий, чтобы кампания прошла достойно.

Памфилова уточнила, что число сообщений о нарушениях в ходе голосования значительно сократилось. Это связано с тем, что процесс теперь можно наблюдать в режиме онлайн. Она считает это большим достижением, которое свидетельствует о максимальной прозрачности и открытости процесса.

"<...> Несмотря на все вызовы, угрозы, все сложности, жертвы, к сожалению, человеческие жертвы, которые мы понесли, <...> кампания прошла максимально чисто и спокойно", – добавила глава ЦИК и поблагодарила избирателей за проявленную гражданскую зрелость.

Явка на выборах в Госдуму, которые проходили в России с 18 по 20 сентября, составила 59,32%. Свой голос отдали 62,6 миллиона граждан.

Окончательные итоги кампании будут известны после 25 сентября. Однако, предварительно, "Единая Россия" получила по партийным спискам 57,83%. Она занимает лидирующие позиции в 208 одномандатных округах.