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21 сентября, 11:12

Политика

Явка на выборах в Госдуму составила 59,32%

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,32%. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги голосования.

При этом явка на выборы в 2016 году составила 47%, а в 2021 году – 51%. По словам Памфиловой, свой голос в 2026 году отдали 62,6 миллиона россиян. 3,65 миллиона сделали это онлайн, явка в таком формате составила 90,88%.

Памфилова рассказала, что в некоторых регионах, особенно приграничных, наблюдалась сложная ситуация, так как выборы оказались беспрецедентными по уровню внешних угроз и степени разного рода вызовов и опасностей, которые успешно преодолели за счет обеспечения максимальной безопасности.

Предварительно, "Единая Россия" получила по партийным спискам на выборах в Госдуму 57,83%. Она лидирует в 208 одномандатных округах. Ожидается, что партия получит 355 депутатских мест.

Выборы депутатов Госдумы и кампании в регионах состоялись в России с 18 по 20 сентября. Окончательные итоги голосования будут известны не раньше 25 сентября.

Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва завершилось в России

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