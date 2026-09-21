Кадыров лидирует на выборах в Чечне с 99,85% голосов

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Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы республики с 99,85% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Кадыров выдвинут партией "Единая Россия". От нее же Владислав Ховалыг получил 90,95% голосов на выборах главы Республики Тыва после обработки 100% протоколов.

Глава Мордовии Виктор Кидяев от "ЕР" набрал 82,92% после обработки 50,66% протоколов. Действующий глава Ульяновской области Алексей Русских, выдвинутый КПРФ, лидирует с 76,65% голосов после обработки 97,04% протоколов.

Врио главы Тверской области Виталий Королев от "Единой России" получил 71,07% после обработки более половины протоколов. Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко набирает 70,92% голосов после обработки 98,20% протоколов.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, выдвинутый "ЕР", получает 68,69% после обработки 76,05% протоколов. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев набрал 65,97% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и кампании в регионах прошли в России с 18 по 20 сентября. Окончательные итоги будут подведены не раньше 25 сентября, указывали в ЦИК. Тем не менее известно, что "Единая Россия" набирает по партийным спискам на выборах в Госдуму 57,86% голосов после обработки 90,43% протоколов.

Владимир Путин называл думские выборы 2026 года важнейшим внутриполитическим событием страны. Президент призывал граждан реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение.