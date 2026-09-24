24 сентября, 15:38Город
В "Лосином острове" показали, как поет марал Василий
"С научной точки зрения этот громкий вокализ – важный элемент гона. "Пение" помогает самцам обозначить территорию и привлечь самок", – отметили в парке.
По силе и тембру звука другие самцы понимают, что участок уже занят, и ищут место подальше. Рев марала может разноситься на несколько километров.
Специалисты нацпарка удалили Василию рога раньше срока. Это было сделано для безопасности: в период гона самцы становятся особенно активными, и такая мера помогает избежать случайных травм – как для самого Василия, так и для его соседей.
Удаление рогов не влияет на репродуктивную функцию марала. Василий по-прежнему может участвовать в гоне и "исполнять свою арию любви". Оставшиеся пеньки естественным образом отпадут весной, а к следующему сезону у него вырастет новая пара.
Ранее в Московской зоопарк с Курильского острова Ушишир привезли трех песцов. Животных отловили в рамках экспедиции по изучению и сохранению медновского песца. Самец и две самки получили имена Iron Lady, Малышка и Юраслав.