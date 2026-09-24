В "Лосином острове" показали, как поет марал Василий

Видео: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

В национальном парке "Лосиный остров" начался гон маралов – самый "вокальный" период в году. Самец Василий уже исполняет свою главную осеннюю партию, рассказали в пресс-службе парка.

"С научной точки зрения этот громкий вокализ – важный элемент гона. "Пение" помогает самцам обозначить территорию и привлечь самок", – отметили в парке.

По силе и тембру звука другие самцы понимают, что участок уже занят, и ищут место подальше. Рев марала может разноситься на несколько километров.

Специалисты нацпарка удалили Василию рога раньше срока. Это было сделано для безопасности: в период гона самцы становятся особенно активными, и такая мера помогает избежать случайных травм – как для самого Василия, так и для его соседей.

Удаление рогов не влияет на репродуктивную функцию марала. Василий по-прежнему может участвовать в гоне и "исполнять свою арию любви". Оставшиеся пеньки естественным образом отпадут весной, а к следующему сезону у него вырастет новая пара.

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