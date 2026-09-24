Медведь вышел к сельской школе в Забайкалье

Фото: 123RF.com/nikocingaryuk

Медведь появился в окрестностях села Тыргетуй в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации Карымского округа региона.

"Зверь находился неподалеку от школы. Сейчас на месте работает группа охотников: они вышли на отстрел, чтобы обезопасить жителей", – указано в сообщении.

Местные власти призвали жителей быть осторожными и не выходить в лес и на окраины села без крайней необходимости. Кроме того, следует держать детей и животных дома, избегать одиночных прогулок, особенно в сумерках и ночью.

"Ни в коем случае не пытайтесь подойти к медведю, сфотографировать его или прогнать – это крайне опасно", – добавили в администрации.

Тем временем в Бурятии за сутки граждане подали 26 обращений о выходе медведей к людям. По каждому случаю на место выезжали охотники с госохотинспекторами. Ликвидированы 16 хищников. Всего с начала регулирования численности зверей в регионе застрелили 262 медведя.