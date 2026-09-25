Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 08:57

Происшествия

Мужчина погиб при атаке БПЛА на Пермский край

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб от осколочных ранений при атаке БПЛА на Пермский край. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в мессенджере MAX.

Он выразил соболезнования семье и близким погибшего. По информации губернатора, всего силами ПВО и мобильных огневых групп сбито 39 беспилотников.

В настоящее время в Пермском крае идет ликвидация последствий налета на промышленный объект. На месте работают оперативные службы. Краевое управление Роспотребнадзора ведет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано, угрозы для жителей нет.

Махонин призвал жителей при введении режима "беспилотная опасность" соблюдать меры безопасности и действовать по инструкции. Он напомнил, что приближаться к обломкам сбитых дронов опасно, и попросил при обнаружении осколков звонить в 112.

Тем временем в Воронежской области после атаки БПЛА пострадали четыре человека. Две женщины в состоянии средней тяжести госпитализированы, двоим мужчинам помощь оказали на месте. Кроме того, повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, нежилые и промышленные здания.

Читайте также


происшествиярегионы

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика