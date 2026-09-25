Мужчина погиб при атаке БПЛА на Пермский край

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб от осколочных ранений при атаке БПЛА на Пермский край. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в мессенджере MAX.

Он выразил соболезнования семье и близким погибшего. По информации губернатора, всего силами ПВО и мобильных огневых групп сбито 39 беспилотников.

В настоящее время в Пермском крае идет ликвидация последствий налета на промышленный объект. На месте работают оперативные службы. Краевое управление Роспотребнадзора ведет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано, угрозы для жителей нет.

Махонин призвал жителей при введении режима "беспилотная опасность" соблюдать меры безопасности и действовать по инструкции. Он напомнил, что приближаться к обломкам сбитых дронов опасно, и попросил при обнаружении осколков звонить в 112.

Тем временем в Воронежской области после атаки БПЛА пострадали четыре человека. Две женщины в состоянии средней тяжести госпитализированы, двоим мужчинам помощь оказали на месте. Кроме того, повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, нежилые и промышленные здания.