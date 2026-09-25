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25 сентября, 09:12

Общество

Средняя зарплата фармацевтов в РФ выросла за год на 10%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

В августе 2026 года средняя предлагаемая зарплата фармацевтов и провизоров в России составила 79,1 тысячи рублей, за год она выросла на 10%. Такие данные привела руководитель направления "Карьера и навыки" рекрутингового портала Марина Дорохова в беседе с "Газетой.ру".

Зарплаты варьировались от 55,3 до 110,3 тысячи рублей. В Москве средний показатель достиг 106,4 тысячи рублей, а максимальный – 130,8 тысячи. В Санкт-Петербурге работодатели предлагали в среднем 94,2 тысячи рублей, верхняя планка доходила до 120,4 тысячи.

Специалистам без опыта готовы платить до 60 тысяч рублей. При стаже от трех до шести лет фармацевтам предлагают около 80 тысяч рублей. Провизоры с опытом более шести лет могут претендовать на 120 тысяч рублей и выше.

Заведующие аптеками в среднем получают 90 тысяч рублей – на 12% больше, чем годом ранее. В Москве доход руководителя аптеки составляет 180–300 тысяч рублей в месяц.

Для карьерного роста недостаточно знать препараты и накапливать стаж. Более высокий доход обеспечивают навыки управления персоналом, финансового планирования, бизнес-аналитики, а также специализация в узких клинических направлениях. Работодатели готовы платить больше тем, кто умеет не только отпускать лекарства, но и управлять командой и прибылью аптеки, отметила Дорохова.

При этом в отрасли сохраняется острый кадровый дефицит: в августе на одну вакансию фармацевта-провизора приходилось всего 2,4 резюме.

Ранее в Минтруде заявляли, что с 1 января 2027 года в России проиндексируют единое пособие и ряд других выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума. Индексация с начала следующего года составит 6,8%.

Вместе с тем с 1 февраля 2027-го ожидается индексация ежемесячной денежной выплаты, материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка по уровню фактической инфляции.

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