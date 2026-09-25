Роскачество: халву не стоит есть людям с диабетом, гастритом и заболеваниями печени

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Людям с некоторыми заболеваниями нужно отказаться от халвы, поскольку продукт содержит много сахара и жиров и отличается высокой калорийностью. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Роскачество.

Эксперты не рекомендуют включать сладость в рацион при сахарном диабете, аллергии, ожирении и склонности к набору веса, а также при заболеваниях поджелудочной железы, печени и гастрите. Несмотря на натуральный состав, халва подходит не всем, ее воздействие зависит в том числе от индивидуальных особенностей организма.

Даже при отсутствии противопоказаний чрезмерное употребление продукта может вызвать нарушения обмена веществ, резкие колебания уровня сахара в крови, тяжесть в желудке, вздутие и изжогу. Кроме того, при этом может повыситься уровень холестерина. В Роскачестве советуют съедать не более 20–30 граммов халвы за день и ограничивать ее употребление 2–3 разами в неделю.

Специалисты также напомнили о правилах хранения сладости. Продукт следует держать при температуре от 5 до 15 градусов выше нуля, в сухом месте и вдали от света. Для хранения подойдет герметичная упаковка, стеклянный или керамический контейнер, плотная фольга либо пергамент. Если условия не соблюдаются, жиры в составе халвы могут прогоркнуть, а ее пищевая ценность – снизиться.

В заводской упаковке халва может храниться до 6 месяцев, а после вскрытия ее рекомендуется употребить в течение 10–14 дней, если она находится в холодильнике. О порче могут свидетельствовать прогорклый, кислый или затхлый запах и вкус, белесый налет или плесень на поверхности, а также липкость продукта.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, как безопасно обращаться с сырым мясом. Она посоветовала не промывать его под краном, чтобы брызги не разносили бактерии по кухне, использовать отдельные ножи и разделочные доски, а после готовки тщательно мыть руки и дезинфицировать поверхности.

Сырое мясо рекомендуется хранить в холодильнике не более 2–3 суток, а для более длительного хранения необходимо разделить продукт на порции и заморозить.

