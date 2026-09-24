В Австралии мальчика засосало в дренажную трубу во время купания в заповеднике

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Девятилетний ребенок утонул в дренажной трубе во время купания в заповеднике Katherine Low Level Nature Reserve в австралийском городе Кэтрин, Северная территория, сообщает Daily Mail.

Ребенок приехал с родителями на популярное среди местных место отдыха у плотины на реке Кэтрин. Вечером в службу спасения поступило сообщение: мальчик попал в трубу и не может выбраться. Спасатели приступили к поискам и обнаружили его около двух часов ночи. Спасти мальчика не удалось.

Глава полиции Северной территории назвал случившееся невероятно трагическим инцидентом. Он добавил, что семье погибшего и участвовавшим в операции спасателям оказывается необходимая помощь психологов.

По данным СМИ, у плотины ранее происходили трагедии. Из-за сильного течения у бетонных стен с 1960-х годов там погибли несколько человек. Один местный житель рассказал, что едва не утонул на том же месте в 1972 году, другой поделился, что лишился школьного приятеля в 1990-м. На сайте заповедника указано, что купаться у плотины может быть опасно.

Ранее в поселке Дорохово под Рузой в Московской области трехлетний мальчик утонул в искусственном водоеме во дворе частного дома. Ребенок упал в яму во время игры. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

