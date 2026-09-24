Гибрид белого и бурого медведей появился в России

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На курильском острове Кунашир могли появиться гибриды белых и бурых медведей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова заслуженного эколога РФ, академика РАЕ Анатолия Кудактина.

По словам ученого, случаи скрещивания белых и бурых медведей уже известны, в том числе полученные искусственным путем с помощью осеменения. Он отметил, что различия между видами в половом поведении и рационе не препятствуют появлению потомства.

"Из-за потепления такие случаи будут происходить все чаще. Через 50 лет гибриды могут стать массовыми", – добавил ученый.

На Кунашире в заказнике "Курильский" сейчас обитают около 100 бурых медведей. Среди них встречаются серебристые особи с признаками, характерными для полярных медведей. По одной из версий, белые медведи могли добраться до острова по льду и скреститься с местными бурыми.

По данным заказника, медведи с такими признаками составляют от 5 до 8% всей островной популяции. Одного из них ранее заметили между домами в Южно-Курильске. При этом заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими. В основном такие случаи фиксируют на Таймыре и других северных территориях.

Тем временем в Бурприроднадзоре сообщили, что жители Бурятии за сутки подали 26 обращений о выходе медведей к людям. По каждому случаю на место выезжали бригады охотников с госохотинспекторами, в результате застрелили 16 особей. Всего с начала регулирования численности хищников в регионе уничтожили 262 медведя.