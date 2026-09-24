Semafor: Илон Маск может стать инвестором Paramount после поглощения Warner Bros.

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Американский бизнесмен Илон Маск может войти в состав акционеров медиакомпании Paramount после того, как она завершит процесс поглощения Warner Bros. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.

По информации издания, Paramount рассматривает дополнительные источники финансирования для укрепления финансового положения после сделки. Руководство компании обсуждало кандидатуру Маска для внесения в синдикат акционеров. В частности, над этим думал генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон. Однако размер возможных инвестиций пока не раскрывается.

Уточняется, что Маск и отец Дэвида Эллисона, основатель Oracle Ларри Эллисон, долгое время поддерживают тесные отношения. Как говорится в материале, деньги и связи старшего Эллисона внесли свой вклад в поглощение Warner Bros. Он лично выступил гарантом более чем 40 миллиардов долларов в рамках финансирования данной покупки.

Кроме того, Ларри Эллисон вложил 1 миллиард долларов в сделку Маска 2022 года по приватизации соцсети X, инвестировал в Tesla в 2018-м и на протяжении многих лет был членом совета директоров компании.

Paramount Skydance заявила о готовности приобрести Warner Bros. в декабре 2025 года. Она предложила за медиаконцерн 108 миллиардов долларов.

После этого Warner Bros. рекомендовала совету акционеров отказаться от сделки с PS, пояснив, что корпорация последовательно вводила их в заблуждение относительно надежности и безопасности сделки о покупке транснационального конгломерата СМИ и развлечений.

После этого PS предложила 31 доллар за каждую акцию. Также в соглашение вошла компенсация WBD в размере 7 миллиардов долларов на случай, если сделка сорвется из-за проблем с регулирующими органами.

