CNN: Paramount предложил более высокую цену за покупку Warner Bros.

Фото: 123RF.com/vantageds

Американская корпорация Paramount Skydance (PS) сделала новое предложение медиаконцерну Warner Bros. Discovery (WBD) о выкупе компании с более высокой ценой. Сделка предполагает 31 доллар за каждую акцию, передал телеканал CNN.

Вместе с тем оффер предусматривает компенсацию WBD в размере 7 миллиардов долларов на случай, если договоренность сорвется из-за проблем с регулирующими органами.

По данным журналистов, WBD подтвердила намерение продолжить переговоры с PS, но не отказалась от планов по слиянию со стриминговым сервисом Netflix, который также планирует сделать схожее предложение.

Netflix объявил о своих планах по приобретению Warner Bros. в начале декабря 2025 года. Изначальное предложение составляло 82,7 миллиарда долларов, в которые также были включены отступные в размере 5,8 миллиарда на случай ее расторжения.

Подробности соглашения обнародованы не были, однако стриминговый сервис заверил, что сохранит текущую деятельность WBD, имея в виду в том числе выпуск фильмов в прокат в кинотеатрах.

Следом и Paramount Skydance выразила готовность приобрести медиаконцерн, предложив за него 108 миллиардов долларов и тем самым превысив предложение Netflix.

В ответ Warner Bros. рекомендовала совету акционеров отказаться от сделки с PS, пояснив, что корпорация поэтапно вводила их в заблуждение относительно надежности и безопасности сделки о покупке транснационального конгломерата СМИ и развлечений.