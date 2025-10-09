Netflix запустит видеоигры на телевизорах

Фото: depositphotos/marcociannarel

Стриминговый сервис Netflix предоставит доступ к своим видеоиграм на телевизорах. Об этом сообщил один из руководителей компании Грег Питерс на конференции Bloomberg Screentime.

Питерс заявил, что одно из направлений работы Netflix сегодня – это "создание социальных игровых возможностей".

В планах компании позволить пользователям совместно проходить такие игры, как Boggle Party и Lego Party. Игровой процесс будет виден на большом экране, а контролировать его участники смогут с помощью смартфонов.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" запустила свой стриминговый канал на платформе Twitch. В эфире демонстрируются прохождения видеоигр на основе мультфильмов и сериалов киностудии, а также популярная анимация.

