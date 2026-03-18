Депутат ГД Романенко принял участие в памятной акции в годовщину воссоединения Крыма с РФ

18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, в московском сквере "Родная гавань" состоялась памятная акция возле памятника "Символ Севастополя". В мероприятии принял участие Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко.

Акция была организована по инициативе представителей общественных организаций и москвичей. В ней поучаствовали многие горожане, в том числе активисты, школьники и представители старшего поколения. Вместе они привели в порядок прилегающую территорию монумента.

Романенко подчеркнул, что такие события помогают воспитать патриотизм у молодежи и сохранить историческую память.

"Несмотря на череду непростых исторических событий и период нахождения Крыма вне России, закономерным итогом стало его возвращение домой. Это было абсолютно правильное, исторически обоснованное решение, продиктованное волей народа", – указал депутат.

Как отметили организаторы, данное событие показало преемственность поколений и объединило граждан всех возрастов.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян по случаю 12-летней годовщины воссоединения Крыма с РФ. Он напомнил, что включение полуострова в состав России состоялось после общекрымского референдума, который прошел 16 марта и был подписан 18 марта 2014 года.

К годовщине этого события в Троицке провели историческую викторину, состоящую из 5 этапов – от быстрых вопросов до 10 секунд по географии и датам до заданий по истории региона – от Крымского ханства до событий 2014 года. Всем участникам подарили сувениры на память.

Также к этому дню в столице открылась интерактивная выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны. Она была подготовлена активистами Молодежной палаты Пресненского района. Экспозиция объединяет историческую документалистику и современные технологии.

