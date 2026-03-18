Путин поздравил россиян с 12-й годовщиной воссоединения Крыма с РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил россиян по случаю 12-летней годовщины воссоединения Крыма с РФ. Президент высказался об этом в ходе совещания с членами правительства.

Он напомнил, что присоединение полуострова к России состоялось после общекрымского референдума, прошедшего 16 марта и подписанного 18 марта 2014 года.

"За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", – сказал Путин.

Он отметил, что участники специальной военной операции (СВО) продолжают сражаться за выбор жителей данных регионов. Президент выразил благодарность и строителям, рабочим, инженерам, проектировщикам, сотрудникам ЖКХ и другим специалистам, которые участвуют в масштабной работе по восстановлению разрушенных территорий.

Всего на развитие Крыма и Севастополя было выделено с момента присоединения к России около 1,3 триллиона рублей. Денежные средства были направлены на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова.

Ранее МИД Турции отказался признать полуостров российским. Кроме того, в интервью зарубежным СМИ президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что те, кто поддерживает присоединение Крыма к России в 2014 году, не могут считаться людьми. Он также заявлял, что Крым – это якобы часть Украины и мир должен это признать.

В свою очередь, глава полуострова Константинов ответил, что слова украинского лидера являются прямым свидетельством фашистской идеологии.