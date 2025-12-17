Форма поиска по сайту

Лукашенко заявил, что украинцы просто отдали Крым России

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы просто отдали Крым россиянам в 2014 году, за полуостров никто не решился сражаться. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу Newsmax TV.

Лукашенко указал, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский и другие первые лица страны зачастую заявляют, что Крым украинский. Однако в 2014 году со стороны Украины не было произведено "ни одного выстрела" в районе полуострова.

"Можно говорить "аннексировали", можно "освободить", можно "захватить". Это философский вопрос. Не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам", – заявил Лукашенко.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал неосуществимыми мечты Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины и членстве в НАТО.

В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов предложил провести референдумы по самоопределению в регионах Украины, как это в свое время сделали крымчане.

В 2025 году Крым посетили 6 млн туристов

