13 декабря, 11:02

Политика

Глава парламента Крыма предложил регионам Украины провести референдумы по самоопределению

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил провести референдумы по самоопределению в регионах Украины, как это в свое время сделали крымчане. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

"Если Украине и нужен референдум, так это референдум в каждом регионе по самоопределению", – ответил он на недавнюю идею Киева провести референдум о судьбе Донбасса.

По словам Константинова, такие референдумы можно проводить только после избавления Украины от нацистской идеологии и пропаганды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в стране может быть проведен "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. Пока неизвестно, как конкретно будет проходить данный референдум.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что весь Донбасс является российским регионом, согласно Конституции России. Кроме того, Москва отвергает любые предлоги для требования перемирия или паузы на фронте, указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

