Зеленский может провести "всеукраинский референдум" по вопросу территорий

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в стране может быть проведен "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.

При этом отмечается, что пока неизвестно, как конкретно будет проходить данный референдум.

СМИ писали, что Киев может отказаться от территорий, если Москва будет готова пойти на "взаимные уступки".

Ранее Зеленский сообщал, что готов изменить закон о выборах для их проведения. Он отметил, что если США и Европа смогут обеспечить безопасное голосование, то Украина будет готова к нему через 60–90 дней.

Кроме того, политик заявил о готовности заключить энергетическое перемирие, если Россия также согласится на эту инициативу. По его словам, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам энергетической инфраструктуры якобы являются ответными мерами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, указал, что Россия работает над установлением мира на Украине, а не над временным перемирием.

