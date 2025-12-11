Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 19:59

Политика

Зеленский может провести "всеукраинский референдум" по вопросу территорий

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в стране может быть проведен "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.

При этом отмечается, что пока неизвестно, как конкретно будет проходить данный референдум.

СМИ писали, что Киев может отказаться от территорий, если Москва будет готова пойти на "взаимные уступки".

Ранее Зеленский сообщал, что готов изменить закон о выборах для их проведения. Он отметил, что если США и Европа смогут обеспечить безопасное голосование, то Украина будет готова к нему через 60–90 дней.

Кроме того, политик заявил о готовности заключить энергетическое перемирие, если Россия также согласится на эту инициативу. По его словам, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам энергетической инфраструктуры якобы являются ответными мерами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, указал, что Россия работает над установлением мира на Украине, а не над временным перемирием.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика