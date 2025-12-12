Путин приехал на форум в Ашхабаде, посвященный году мира и доверия

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин прибыл на Международный форум в Ашхабаде, который посвящен году мира и доверия.

Перед началом заседания на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" российский лидер поприветствовал представителей различных делегаций, а также сделал с ними совместное фото.

Путин прибыл в Туркменистан в ночь на 12 декабря. Утром президент РФ возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде. Помимо этого, глава государства планирует провести несколько двусторонних встреч, в том числе с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого Путин находился в Душанбе в рамках рабочего визита в начале октября. Тогда президент провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Путин заявлял, что отношения двух стран продолжают развиваться по всем направлениям. По его словам, прогресс заметен во всех сферах благодаря фундаментальному договору о дружбе и союзничестве 1993 года.

