Собянин рассказал, как московские предприниматели поддерживают участников СВО

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские предприниматели отправили в зону проведения спецоперации и в регионы более 1,7 тысячи тонн гуманитарной помощи и спецоборудования в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его словам, бойцы РФ получили тепловизоры, средства связи и системы РЭБ, БПЛА и генераторы. В ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую, Курскую и Белгородскую области доставили технику, медикаменты, экипировку и снаряжение.

"Очень важно, что вклад в это большое дело вносят не только владельцы бизнеса, но и целые коллективы предприятий. Во многих компаниях также помогают с трудоустройством и социальной адаптацией вернувшихся участников СВО", – написал мэр столицы.

В 2026 году предприниматели намерены также отправлять гумпомощь регулярно и с учетом пожеланий военных и мирных граждан.

Ранее в Южном административном округе Москвы открылись 16 пунктов приема гуманитарной помощи. Они разместились на базе Объединения культурных и досуговых центров – в основном в библиотеках и домах культуры. Присоединиться к сбору может любой желающий.

