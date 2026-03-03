США заявили об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

Фото: 123RF.com/photowrzesien

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Иран утратил весь свой флот из 11 военных кораблей в Оманском заливе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на официальное заявление в социальной сети X.

По данным ведомства, эти корабли были уничтожены в рамках текущей операции против Исламской Республики. Командование также подтвердило намерение продолжать миссии по обеспечению свободы судоходства, особенно в зоне своей оперативной ответственности, охватывающей преимущественно Ближний Восток.

США и Израиль нанесли первые удары по территории республики 28 февраля. В ответ на это Иран атаковал еврейское государство, а также американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что, хотя американский президент Дональд Трамп не планирует наземную операцию в Иране, он оставляет за собой право использовать такой сценарий для достижения своих целей.

При этом сам глава Белого дома указывал, что Вашингтон подошел к завершающей стадии реализации всех намеченных целей. Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты обладают мощным запасом вооружения, что позволяет вести войны "вечно".

