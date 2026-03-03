Собянин поздравил с днем рождения Мишустина

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения председателя правительства России Михаила Мишустина. Мэр выразил ему признательность за постоянную поддержку планов развития города и роль в их успешной реализации.

"Высоко ценю надежность в совместной работе. Убежден, что ваши знания, талант, опыт, авторитет и впредь будут способствовать эффективному решению масштабных государственных задач", – написал глава города в своем канале в МАХ.

Собянин пожелал председателю кабмина крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо страны.

Мишустин ранее указывал на развитие России на фоне санкций и тарифных войн. Он подчеркивал, что страна продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому и обращал внимание на многочисленные вызовы, которые увеличивают дисбалансы в торговле и экономическом развитии. Правительство решает поставленные задачи, учитывая эти факторы и оценивая риски.