Мишустин указал на развитие России на фоне санкций и тарифных войн

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Россия продолжает свое развитие, несмотря на санкции и тарифные войны. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме.

"Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому", – сказал глава кабмина, обратив внимание на многочисленные вызовы, которые увеличивают дисбалансы в торговле и экономическом развитии.

Он уточнил, что правительство решает поставленные задачи, учитывая эти факторы и оценивая риски.

В прошлом году ВВП страны увеличился на 1%, а за последние 3 года его рост превысил 10%. Российская экономика сохраняет положительную динамику. Такого результата удалось достигнуть за счет концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, отметил Мишустин.