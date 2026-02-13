Набиуллина заявила, что ускорение инфляции в январе носило разовый характер

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ускорение инфляции в России в январе носило разовый характер. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, для некоторых экспертов январские недельные данные стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции.

"Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер", – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ РФ указала, что пик инфляционного давления и роста инфляционных ожиданий был пройден в декабре 2024 года и в январе. Говоря о пике инфляционных ожиданий, глава ЦБ заверила, что за этим будут внимательно следить.

"Я уже сказала, что эффект повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях. Хотя, на наш взгляд, все-таки эффекты вторичные ограничены, но будем надеяться, что пик инфляционных ожиданий тоже пройден", – сообщила она.

Набиуллина обратила внимание, что ЦБ важна скорость снижения инфляционных ожиданий. По ее данным, они закрепились на высоком уровне еще с 2025 года.

Между тем набранная жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) создает необходимые условия для возвращения инфляции к цели в 4%. При этом годовая инфляция в стране находится на уровне 6,3%, а это немного ниже прогнозного интервала ЦБ в 6,5–7%, отметила председатель Банка России.

"Таким образом, инфляционная динамика в целом развивается в рамках этого сценария, просто мы пришли к текущей точки не плавно, а через замедление в ноябре – декабре и последующее ускорение в январе", – объяснила она.

Набиуллина также уточнила, в полных месячных данных за январь можно будет увидеть увеличение некоторых показателей устойчивой инфляции, например базовой. Так происходит потому, что расчет таких показателей не предполагает исключение эффекта повышения НДС. Их рост нельзя трактовать как разворот устойчивой инфляции вверх, подчеркнула она.

13 февраля Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в этом году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.