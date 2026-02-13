Мужчина погиб после схода снега с крыши частного дома в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб после схода снежного покрова с крыши частного домовладения в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Сообщение о происшествии поступило 13 февраля в 18:01. На место выехал пожарно-спасательный расчет ПСО № 306 Пожарно-спасательного центра Москвы. По прибытии спасатели разобрали снежный завал и извлекли пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее после падения наледи на детей в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье о небезопасных работах. Администрация Нижегородского района сообщила о пяти пострадавших, четверо из которых в легком состоянии, один – в среднем. При этом в Минздраве региона заявили, что пострадавших было шесть.

До этого пенсионерка попала в больницу после падения на нее остановочного павильона в Саратове. Инцидент произошел днем 3 февраля на улице Прудной. Следователи начали проверку.