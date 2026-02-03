Пенсионерка попала в больницу после падения на нее остановочного павильона в Саратове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Саратовской области"

В Саратове пенсионерку госпитализировали после того, как на нее упал остановочный павильон, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Инцидент произошел днем 3 февраля на улице Прудной. Следователи начали проверку. Они смотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства.

Как рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения области, пострадавшая была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, ей оказывается вся необходимая помощь.

В прокуратуре Саратовской области, в свою очередь, подчеркнули, что еще в 2025 году районное надзорное ведомство указывало местным властям на неудовлетворительное состояние остановочных павильонов, включая тот, который упал. В ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц.

Ранее в Москве женщина, нарушившая меры безопасности, погибла после падения сосульки. ЧП произошло на улице Хавской, где велись работы по уборке снега и наледи на крыше. Она прошла в зону производства работ, не обратив внимания на предупреждения.