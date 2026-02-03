Первая декада февраля в Москве пройдет без мощных снегопадов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мощных снегопадов в первой декаде февраля в Москве не будет, однако осадки ожидаются с 6 по 8 февраля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Осадки в виде снега, сильными они не будут. Будет увеличение снежного покрова", – отметил он.

По словам синоптика, сугробы в столице вырастут не более чем на 1–2 сантиметра.

Между тем ночью в среду, 4 февраля, в столичном регионе может похолодать до минус 28 градусов. Непосредственно в Москве ожидается минус 18–20 градусов, местами – до 25 градусов ниже нуля. Мороз будет сопровождаться западным ветром со скоростью 3–8 метров в секунду. Также возможна гололедица.

Из-за аномальных морозов скорректировали температуру в батареях московских квартир. В МЧС жителям мегаполиса рекомендовали использовать только сертифицированные обогреватели, не оставлять их без присмотра и избегать перегрузки электросети.

При этом энергосистема столичного региона обновила исторический максимум энергопотребления. Оно составило 21 126 мегаватт. Данный показатель на 1 243 мегаватта превысил предыдущий рекорд, который был установлен в 2024 году.