Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Температуру в батареях вновь отрегулируют из-за аномальных морозов в Москве, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

Сославшись на прогнозы синоптиков, в ведомстве напомнили, что холодная погода в столице продлится с 3 по 6 февраля. В частности, столбики термометров могут упасть на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

"Городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды", – добавили в КГХ.

На фоне морозов пресс-служба столичного подразделения МЧС также выпустила советы, согласно которым жителям мегаполиса рекомендуется использовать только сертифицированные обогреватели, не оставлять их без присмотра и избегать перегрузки электросети.

В то же время, выходя на улицу, следует одеваться тепло и многослойно, а также минимизировать длительное пребывание вне дома.

В случае необходимости можно обращаться по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

"Соблюдайте требования пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны!" – добавили в ведомстве.

Аномальные холода ударили по Москве еще в пятницу, 30 января. Тогда работа системы отопления в столице также была скорректирована.

Синоптики предупреждают, что низкие температурные значения задержатся в городе как минимум до середины февраля. В ночные часы они будут опускаться до минус 19–24 градусов, а днем держаться в диапазоне 15–18 градусов ниже нуля.

Устойчивый поток теплого атлантического воздуха придет в столичный регион только во второй половине второй декады текущего месяца. В таком случае температура в течение суток будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, а местами возможны и небольшие положительные значения.

