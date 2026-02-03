В Красноярске изберут меру пресечения курьеру по делу о лжепохищении подростка

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Вопрос о мере пресечения для задержанного курьера, подозреваемого в организации фиктивного похищения подростка, будет рассмотрен в среду, 4 февраля, в Центральном районном суде Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы края.

По данным следственных органов, 14-летний подросток покинул свой дом в Красноярске 22 января в сопровождении неустановленного лица.

На телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка. Мужчина обратился в полицию с заявлением. Также было установлено, что из дома пропали приблизительно 3 миллиона рублей.

На следующий день, 23 января, несовершеннолетнего обнаружили в арендованной квартире вместе с жительницей Сургута. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, она была заключена под стражу.

2 февраля региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании в Благовещенске 22-летнего жителя Тюменской области, который исполнял роль курьера в мошеннической схеме. Вечером 21 января возле одного из городских ресторанов он получил от девушки сумку с денежными средствами и оставил ее в месте, указанном организатором преступления.