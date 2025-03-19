Пропавшая в Ачинске школьница заявила, что действовала по указу мошенников

Фото: krk.sledcom.ru

Пропавшая в Ачинске Красноярского края 15-летняя школьница, которая записала родителям видеосообщение о своем похищении, заявила, что действовала по указу телефонных мошенников. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

По словам девочки, она вела переписку в мессенджере с неизвестным человеком и находилась "под психологическим воздействием телефонных мошенников". Школьница заявила, что те угрожали ей физической расправой, из-за чего она была вынуждена следовать их указаниям.

Девочка ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, после чего, продолжая выполнять требования злоумышленников, добралась на такси до Назарова и вышла возле гостиницы. Затем школьница пошла в интернет-кафе и до позднего вечера непрерывно переписывалась с мошенниками.

Поскольку ей негде было ночевать, она обратилась за помощью к администраторам кафе, которые отправили девочку в квартиру своего знакомого. Все это время злоумышленники постоянно были на связи с ней и продолжали угрожать и оказывать психологическое давление на несовершеннолетнюю.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности и местонахождение лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с возможным похищением 15-летней жительницы Ачинска. Поисками девочки занимались более 150 полицейских. Также привлекались волонтеры. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе украинский след и инсценировку похищения. Несовершеннолетняя была обнаружена 19 марта в квартире одного из домов Назарова.