СК возбудил дело из-за возможного похищения 15-летней школьницы под Красноярском

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в связи с возможным похищением 15-летней жительницы Ачинска, передает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии на своем сайте.

По данным следствия, 18 марта школьница ушла из дома, а через два часа на телефон ее отца пришло видео от неизвестного, на котором дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для ее освобождения. При этом девушка извиняется перед некими мужчинами за обман на 300 тысяч рублей "под предлогом бронежилета".

В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение девушки и выясняют обстоятельства произошедшего. В СК уточнили, что разыскивается Дарья 2009 года рождения.

Между тем ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Красноярскому краю сообщает, что в поисках девушки задействованы более 150 полицейских. Среди них сотрудники наружных нарядов полиции Ачинска и ближайших территориальных ОВД, а также наиболее опытные сотрудники краевого управления уголовного розыска. Кроме того, к поискам привлечены волонтеры.

По информации RT, следователи в Ачинске проверяют съемные квартиры и опрашивают друзей школьницы. Сообщается, что она воспитывается в обеспеченной семье, накануне ее исчезновения конфликтов с родителями не было. В настоящее время следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе украинский след, обман мошенниками и инсценировку похищения для получения денег.

В свою очередь, родители школьницы в беседе с изданием Readovka рассказали, что им не знакомы мужчины, перед которыми их дочь извиняется на видео. По словам матери девушки, пока поиски школьницы не продвинулись.

Ранее в Крымске Краснодарского края задержали 39-летнего жителя после попытки увести ребенка. Происходящее заметил очевидец. Он подбежал к мальчику и спросил, знает ли он этого человека, на что ребенок назвал мужчину чужим.

В январе этого года в Тюменской области двое мужчин похитили девочку. Они насильно посадили школьницу в автомобиль Kia Rio, после чего скрылись в неизвестном направлении. На следующий день девочку нашли в Саратовской области.