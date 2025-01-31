Полиция проверяет данные о похищении школьницы в Тюменской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Полицейские устанавливают местонахождение школьницы, которая якобы была похищена в тюменском селе Княжево. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также изучают записи с камеры видеонаблюдения. Уже были допрошены свидетели инцидента, уточнили в ведомстве.

Как передает телеканал "360" в своем телеграм-канале, днем 30 января двое мужчин насильно посадили в автомобиль Kia Rio 13-летнюю девочку, которую караулили с утра у выхода из школы. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Незадолго до инцидента школьница подходила к подруге в слезах и просила подождать ее после уроков, так как якобы знала, что ее караулят, передают журналисты.

Тогда же она включила голосовое сообщение, в котором мужской голос заявлял, что замерз ждать ее на улице. Молодого человека, с которым общалась подросток, никто не знает. Она познакомилась с ним в приложении. По камерам лица похитителей определить не удалось.

Телеграм-канал Shot выяснил, что, вероятно, школьницу хотят насильно выдать замуж, так как злоумышленниками являются члены цыганской диаспоры Тюменского района. При этом портал Ura.ru утверждает, что отец и бабушка девочки тоже являются цыганами.

Между тем местные телеграм-каналы со ссылкой на источники заявляют, что школьница села в автомобиль по своей воле, а выходила из образовательного учреждения к своему знакомому с улыбкой.

Ранее похищение девушки в одном из микрорайонов Челябинска попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что девушка подходит к подъезду, где ее ждал мужчина. В какой-то момент посторонний хватает ее и заталкивает в салон подъехавшего белого седана. Далее автомобиль уезжает.

В МВД заявили, что правоохранители приняли необходимые меры к возвращению девушки домой. Сейчас она находится с семьей.

