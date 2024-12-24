Ночное похищение девушки в Челябинске попало на видео

Видео: телеграм-канал "Челябинск с огоньком"

Похищение девушки в одном из микрорайонов Челябинска попало на камеру видеонаблюдения, передает телеграм-канал "Челябинск с огоньком".

Инцидент произошел 24 декабря на востоке города, в микрорайоне Чурилово. На кадрах видно, что девушка подходит к подъезду, где ее ждал мужчина. В какой-то момент посторонний хватает ее и заталкивает в салон подъехавшего белого седана. Далее автомобиль уезжает.

По версии СМИ, камера подъезда, где произошло похищение, была заранее заклеена.

После произошедшего в челябинское управление МВД поступило обращение от очевидцев. В свою очередь, полицейские оперативно отреагировали на сообщение.

"В ходе проверки информации были установлены обстоятельства и участники события, которые, как выяснилось, между собой знакомы", – подчеркнули в ведомстве.

В МВД заявили, что правоохранители приняли необходимые меры к возвращению девушки домой. Сейчас она находится с семьей.

Ранее похожий инцидент случился в Приморье. В конце ноября во дворах города Большой Камень двое мужчин нарушили общественный порядок, а затем, в ответ на замечание прохожего, избили мужчину и затолкали того в багажник. Потерпевшему удалось выбраться и обратиться в полицию. Злоумышленников задержали.

