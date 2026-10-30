Дело возбуждено после гибели подростка при наезде поезда на востоке Москвы

Фото: МАХ/"Западное МСУТ СК России"

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного травмирования 13-летнего подростка на железной дороге в Москве. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

К руководителю ведомства В. В. Саксину с заявлением обратились родители мальчика. Они попросили установить все детали случившегося. Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла вечером 29 октября на перегоне между станциями Москва-3 и Малинковская Ярославского направления Московской железной дороги.

По предварительным данным, подросток ушел на прогулку с двумя приятелями и не вернулся к назначенному времени. Родители позвонили ему на мобильный телефон, а о случившемся узнали от сотрудников скорой помощи.

Следователи проанализировали записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что подросток находился рядом с железнодорожным полотном и оказался в габарите приближавшегося состава. Смертельные травмы он получил в результате наезда электропоезда, следовавшего из Пушкино в Москву.

Сейчас следствие проводит комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, которые привели к гибели ребенка.

Ранее электропоезд смертельно травмировал 57-летнего мужчину на станции Тайнинская Ярославского направления Московской железной дороги в Московской области. Возбуждено уголовное дело, подробности случившегося выясняются.